Шмыгаль анонсировал начало строительства первого автобана в Украине в следующем году

Инвесторы заинтересованы в 5 проектах строительства автобанов в Украине путем государственно-частного партнерства.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмигаль во время выступления на Киевском международном экономическом форуме, передает Укринформ.

"Мы имеем уже 5 следующих проектов строительства автобанов, в которых заинтересованы инвесторы", - отметил Шмигаль.

Он добавил, что в следующем году в Украине планируют строить первый автобан от Краковца до Бродов и Ривного, и для этого уже проведены исследования, изучен трафик и есть потенциальные проектанты.

Также Шмигаль отметил, что Украина активно ищет пути эффективного сотрудничества бизнеса и государства, и государственно-частное партнерство на сегодня является самым эффективным инструментом.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров предусмотрел в проекте госбюджета на 2022 году финансирование для ремонта дорог в объеме свыше 120 млрд грн.