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Прокуратура проводит обыски в филиале "Укрзализныци"

Прокуратура проводит обыски в филиале

Сотрудники прокуратуры и Национальной полиции проводит обыски в служебных помещениях регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" и в офисных помещениях подрядной организации.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, обыски проходят в рамках уголовного производства по факту завладения бюджетными средствами (ч . 4 ст. 191 УК Украины).

В ходе досудебного расследования установлено, что региональным филиалом "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" и подрядным обществом был заключен договор о выполнении строительно-монтажных работ по реконструкции трансформаторной подстанции на станции "Киев-Товарный".

"Однако, несмотря на установленные факты несоответствия оборудования и выполненных работ рабочему проекту, должностные лица "Юго-Западной железной дороги" приняли выполненные подрядчиком работы и подписали акты приемки выполненных строительных работ, в которые были внесены заведомо ложные сведения", – сказано в сообщении.

В частности, установлено, что электрооборудование не соответствует рабочему проекту и его стоимость завышена более чем 400 тыс. грн.

"В четверг, 7 октября, на основании постановления суда в офисных помещениях регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" и подрядного предприятия начаты обыски для поиска первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления", – уточили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что следственные действия проводятся при содействии аппарата директора по экономической и информационной безопасности "Укрзализныци".

Автор: 

обшук (606) Нацполіція (509) прокуратура (360) Укрзалізниця (4769)


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