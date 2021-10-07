Нацбанк прекратит публикацию котировок ставки LIBOR

Национальный банк Украины информирует участников финансового рынка о том, что после 31 декабря 2021 года будет прекращена публикация большинства котировок индикаторов процентной ставки LIBOR в связи с потерей репрезентативности и глобальным постепенным уходом от использования индикаторов, базирующихся на заявленных данных.

Как сообщил администратор LIBOR ICE Benchmark Administration Limited( IBA), прекращение публикации LIBOR в долларе США овернайт и по срокам 1, 3, 6 и 12 месяцев запланировано после 30 июня 2023 года, говорится в сообщении НБУ.

Поэтому в дальнейшем участники рынка не смогут заключать новые соглашения и поддерживать имеющиеся, где LIBOR является референтным индикатором, поскольку информация об этих ставках будет недоступной. Для обеспечения плавного перехода к использованию новых индикаторов, минимизации связанных с этим финансовых рисков для финансовых учреждений и для потребителей финансовых услуг Национальный банк рекомендует украинским банкам принять ряд мер:

проинформировать клиентов об уходе от использования LIBOR и необходимости принятия мер для нивелирования связанных с этим рисков;

воздержаться от заключения договоров и использования финансовых инструментов, где LIBOR является референтным индикатором;

провести заблаговременную идентификацию всех имеющихся экспозиций, прямо или косвенно зависящих от LIBOR;

перейти на использование новых индикаторов до 31 декабря 2021 года;

предусмотреть в договорах с контрагентами референтную ставку, которая будет применяться вместо LIBOR после 31 декабря 2021 года;

учесть переход к использованию других индикаторов и возможные связанные с этим риски в системе управления рисками.

Эти рекомендации также касаются небанковских финансовых учреждений, которые в своей деятельности прямо или косвенно используют индикатор LIBOR. Перечень рекомендуемых индикаторов, что заменяют LIBOR, и подробные рекомендации для перехода на другие индикаторы размещены на официальных интернет-страницах центральных банков, в частности Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка, международных организаций.

Индикатор процентной ставки играет важную роль на финансовых рынках. Он аппроксимирует стоимость привлечения денег, является базовым показателем инструментов хеджирования и широко используется в оценке финансовых инструментов.

Надежность индикаторов процентной ставки является одним из залогов глобальной финансовой стабильности. Принципы, на которых основываются надежные индикаторы, описаны Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO) в документе "Принципы для финансовых индикаторов (бенчмарков)".

Случаи попыток манипуляций индикаторами, базирующихся на заявленных данных (в противовес таким, основанные на фактических сделках), а также значительное сокращение ликвидности рынка, который они отражают, подорвало доверие участников рынка к индикаторам IBOR (LIBOR, EURIBOR) и мотивировало регуляторов финансовых рынков инициировать уход от использования этих индикаторов. В частности, в 2014 году Совет по финансовой стабильности (FSB) выпустил документ "реформирование главных индикаторов (бенчмарков) процентной ставки", который заложил фундамент для дальнейших шагов в этом процессе.