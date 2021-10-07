Кличко показал концепцию транспортной и парковочной политики Киева. ВИДЕО

Киев создает систему перехватывающих паркингов. Продолжается работа над первой очередью из 12 паркингов на почти 3,5 тыс. авто, 5 из этих паркингов уже работают.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время презентации основных направлений концепции транспортной и парковочной политики Киева.

"Для того, чтобы люди, которые приезжают в том числе из пригородов, более охотно пользовались общественным транспортом, мы создаем перехватывающие паркинги. Уже продолжается работа над первой очередью из 12 паркингов на почти 3,5 тыс. авто. Прежде всего мы обустраиваем их на въездах в город. Уже работают 5 таких паркингов. – На Выдубичах, Академгородке, Красном Хуторе, на проспекте Глушкова, на Сырце... Сегодня разрабатываем проекты строительства паркингов на улице Владимирской, на Владимирском проезде, Европейской площади и возле Александровской больницы", – сказал Кличко.

Кроме обустройства мест для парковки на улицах, город продолжит строительство паркингов – подземных и многоуровневых наземных. По словам Кличко, уже несколько таких проектов были успешно реализованы.

"Например, построили подземный паркинг возле Велотрека. Сегодня там все паркоместа заняты и днем, и ночью. И если изначально ежемесячная стоимость паркоместа составляла 400 грн, то сегодня – 4 тыс. грн. И свободных мест нет. Мы возвели и открыли многоуровневый паркинг возле зоопарка – на 435 паркомест. В выходные им пользуются около 1000 автомобилей в день. Напротив, вместе с бизнесом, мы обустроили еще большую удобную открытую парковку... Строительство многоуровневых и подземных паркингов – это тот опыт, который мы планируем воплотить во всем городе", – подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что по статистике треть автомобилей, которые стоят в пробках, – это те, которые ищут паркоместо. Проблему создают машины, хаотично припаркованные в неположенных местах – вдоль дорог, на полосах общественного транспорта, некоторые – даже на второй полосе движения.

"А особенно "талантливые" умудряются залезть на часть тротуара – даже там, где есть сферы или столбики. Припаркованные с нарушением авто не дают нормально проехать другим автомобилям, скорым, спецавто экстренных служб. Они мешают пешеходам на переходах и тротуарах, мешают вовремя убирать улицы от грязи и снега. Единственный эффективный метод борьбы с этим – эвакуация автомобилей нарушителей. Городские улицы должны быть удобными для всех. Поэтому мы продолжим эвакуацию авто, грубо нарушающих правила парковки, мешают движению транспорта и пешеходов", – подчеркнул Кличко.

Также Кличко напомнил, что город начал устанавливать ограничительные полусферы и столбики, чтобы предотвратить парковки на тротуарах и пешеходных зонах. На многих улицах, преимущественно в центре, уже защитили более 80 километров тротуаров. На въездах в пешеходные зоны устанавливают также болларды.