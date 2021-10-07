Владелец оператора "Vodafone Украина" планирует заняться производством стройматериалов в Украине

Группа NEQSOL Holding азербайджанского бизнесмена Насиба Гасанова изучает возможность инвестирования в отрасль строительных материалов и цемента в Украине.

Об этом директор "NEQSOL Украина" Владимир Лавренчук сообщил в ходе Киевского международного экономического форума, передает Интерфакс-Украина.

"NEQSOL Holding уже инвестировала в Украине в крупные проекты, сейчас рассматривает возможность инвестирования в отрасль строительных материалов и цемента", – сказал Лавренчук, задавая вопрос премьер-министру Денису Шмыгалю о направлениях государственной поддержки компаний во время подготовки к введению Европейским Союзом трансграничного углеродного налога в 2026 году.

В свою очередь премьер отметил, чот на сегодня выбросы парниковых газов в Украине составляют около 38% (к уровню 1990 года) при запланированных 35% к 2030 году. Это позволит избежать начисления углеродного налога, добавил Шмыгаль.

Напомним, в конце декабря 2019 года азербайджанская компания Bakcell, входящая в состав группы NEQSOL Holding, закрыла сделку по покупке оператора "Vodafone Украина" у российской группы "МТС". В рамках сделки МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto s.a.r.l. продала 100% долю в компании Preludium B.V. (Нидерланды), единственном акционере ПрАО "ВФ Украина", за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Bakcell – основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, входит в холдинг NEQSOL, формальным владельцем которого является бизнесмен Насиб Гасанов.

Деятельность группы компаний NEQSOL Holding охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли. Группа компаний ведет деятельность в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Казахстане, ОАЭ, Бангладеш и других странах. Компании, входящие в группу, предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата центра и др.