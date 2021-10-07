"Укрзализныця" представила новый график движения пассажирских поездов

"Укрзализныця" разработала и представила график движения пассажирских поездов, который начнет действовать с 12 декабря 2021 года.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, в графике изменится расписание 58% поездов, которые курсировали до этого, кроме того предусмотрено 19 пар новых поездов, еще 49 поездов ускорены.

"В частности, среди новых маршрутов поезд №6/5 Мариуполь - Ворохта (Рахов). Он станет самым длинным в стране и будет преодолевать на своем маршруте в одну сторону 1756 км. Таким образом жители Мариуполя, Запорожья и Днепра получат прямое железнодорожное сообщение с Ивано-Франковском, Яремче, Ворохтой, Ясиня и Раховом. Более того, указанный поезд будет ехать во Львов 21 час вместо 28 часов, как было в предыдущем расписании", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в расписании появится два новых поезда: 19/20 и №27/28 Львов - Перемышль.

"Также в новом графике удалось ускорить 49 пар поездов. Так, например, поезд №13 / 14 Киев - Солотвино будет следовать из Киева на 3 часа 16 минут меньше, чем раньше, а в обратном направлении – на 2 часа 40 минут", – отмечают в "Укрзализныце".

Также значительно ускорен поезд №77/78 Харьков - Мариуполь: из Харькова он будет следовать на 2 часа 5 минут быстрее, чем по старому графику, а обратно – на 3 часа 29 минут быстрее.

"На третьем месте по масштабам ускорение оказался поезд №84/83 Киев - Мариуполь: при следовании из Киева он проведет в пути на 2 часа 13 минут меньше, чем раньше, а при следовании из Мариуполя – на 1 час 24 минуты меньше", – сообщили в компании.

Кроме этого, ускорены поезда №45/46 Ужгород - Лисичанск, №108/107 Одесса - Ужгород, №135/136 Черновцы - Белгород-Днестровский, №142/141 Мариуполь - Одесса, №145/146 Киев - Измаил, №250/249 Черновцы - Киев и другие.

В "Укрзализныце" также сообщили, что благодаря новым поездам областные и региональные центры страны получили новые сообщения между собой.

Так, кроме уже указанных новых сообщений, которые создаст поезд №6/5 Мариуполь - Ворохта (Рахов), поезд №43/44 Чернигов, Киев - Ивано-Франковск соединит Чернигов и Киев с Моршином, Долиной, Калушем. Поезд №67/68 Мариуполь - Львов создаст новые сообщения Мариуполя, Запорожья, Днепра, Хмельницкого, Тернополя и Львова с Христиновкой (Умань). Поезд №113/114 Львов – Бахмут создаст новые сообщения для Луцка со Львовом, Житомиром, Киевом, Полтавой, Харьковом, Бахмутом.