Минздрав сделал обязательной вакцинацию для чиновников и педагогов

Министерство здравоохранения утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Соответствующий приказ №2153 от 4 октября зарегистрирован в Минюсте 7 октября за №1306/36928 и вступит в силу через месяц со дня его опубликования, передает пресс-служба Минздрава.

Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшими, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

"Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться коронавирусной болезнью. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 – не вакцинированы. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях", – пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что приказ вступит в силу через месяц. Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не вакцинируются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

При этом педагоги и работники органов власти, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, не подлежат обязательной вакцинации.

"Мы завершили первый этап определения профессий, для которых прививки против COVID-19 является обязательным. Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг", – добавил Ляшко.

Как сообщалось, 22 сентября министр здравоохранения Валерий Ляшко заявлял, что Министерство здравоохранения внесет сотрудников учреждений образования, министерств, органов центральной и местной власти в перечень профессий, которые обязаны пройти вакцинацию от COVID-19.