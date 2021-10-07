Объем "серой" экономики Украины составляет до 30% ВВП, – глава НБУ

Национальный банк Украины оценивает объем "серой" экономики до 30% ВВП и накопления вне банковской системы после 2010 года – в $30-35 млрд.

Такой оценкой поделился глава НБУ Кирилл Шевченко на Киевском международном экономическом форуме, передает Интерфакс-Украина.

"Есть разные оценки "серой" экономики. Мы в Нацбанке считаем, что это до 30% ВВП. Если говорить об объеме сбережений граждан Украины, которые находятся вне банковской системы после 2010 года, то он равен $30-35 млрд – в долларах, евро и гривне", – сказал Шевченко.

Он уточнил, что подсчет накоплений осуществлен по методологии платежного баланса. Отсутствие оценки до 2010 года он объяснил проблемами в статистике.

"Что касается вопроса, как достать эти деньги "из-под матраса", – это небанковский финансовый рынок. Сегодня этот рынок более динамичный, его путь к клиенту короче, чем у банков", – отметил глава НБУ.

Шевченко сообщил, что Нацбанк инициировал обновление законодательной базы небанковского финрынка, потому что нынешние законы были приняты 20 лет назад.

"До конца года мы это пройдем, у нас хорошая вовлеченность профильных ассоциаций", – отметил он.

Пока же глава Нацбанка констатировал, что у граждан есть 2,5 варианта инвестирования: депозиты, недвижимость и ОВГЗ, оцененные им в 0,5.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, реальный валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,7%.