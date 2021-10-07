Нацкомиссия планирует оштрафовать энерготрейдера Коломойского

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена наложить штраф на поставщика электроэнергии ООО "Юнайтед Энерджи" в размере 555,8 тыс. грн за недоплату взносов на регулирование с июля 2019 года по конец 2020 года.

Проект соответствующего постановления по результатам проверки лицензиата за период деятельности с 10 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года внесен в повестку дня заседания комиссии во вторник, 12 октября, передает Интерфакс-Украина.

Размер штрафа согласно нормативным документам регулятора составляет 5% от задолженности, которая за указанный период достигла 11,12 млн грн.

Согласно проекту постановления, компания до 1 декабря 2021 года обязана погасить долг в 384,94 тыс. грн за четвертый квартал 2019 года, 10,73 млн грн за весь 2020 года и 11,66 млн грн за первый квартал 2021 года. Таким образом, общий долг лицензиата по взносам оценен в 22,77 млн грн.

Возникновение недоплат со стороны "Юнайтед Энерджи" регулятор объясняет тем, что компанией-лицензиатом по поставкам электроэнергии потребителю при расчетах чистого дохода, на основании которого определяется взнос на регулирование, не был учтен доход от ее трейдерской деятельности.

Исходя из того, что "Юнайтед Энерджи" имеет лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по поставкам электроэнергии потребителю, она имеет право на трейдерскую деятельность, но в случае соблюдения лицензионных условий по этой деятельности, отмечается в обосновании к проекту.

Судя по расчетам комиссии, доход от трейдерской деятельности в десятки раз превысил доход от поставок. Например, показатель дохода, из которого компания начисляла размер взноса за третий квартал 2020 года, составил 521,08 млн грн. При этом с учетом трейдерской деятельности доход компании составил в 7,6 млрд грн.

В итоге за полтора года лицензиат уплатил 896,18 тыс. грн взноса на регулирование, в то время как комиссия насчитала 11,16 млн грн.

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Как сообщалось, ООО "Юнайтед Энерджи" связывают с Игорем Коломойским. Компания зарегистрирована в Киеве в феврале 2018 года. Его владельцем указан Андрей Короткевич-Лещенко.

По итогам 2020 года "Юнайтед Энерджи" вошло в десятку компаний по объему покупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ), заняв второе место после ООО "Д.Трейдинг" Рината Ахметова. Чистый доход компании от реализации продукции указывался в 4,9 млрд грн.

Компания долгое время активно закупала электроэнергию у государственного ПАО "Центрэнерго". В частности, в конце декабря 2020 года оно продало "Юнайтед Энерджи" на УЭБ 3275 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки по цене 1160 грн/МВт-ч, на 35% ниже стартовой. После смены в феврале 2021 года руководства ПАО (Александра Корчинского сменил Юрий Власенко), "Центрэнерго" ограничило поставки в адрес "Юнайтед энерджи", мотивируя это долгом компании перед ним.

Подробнее о схемах заработка трейдера "Юнайтед Энерджи" читайте в материале БизнесЦензор: Як трейдер Коломойського перепродає електроенергію держкомпані