Газовое оборудование украинского производства впервые прошло программу водородных испытаний

"Региональная Газовая Компания" успешно завершила программу водородных испытаний шкафных газорегулирующих пунктов, которые производят заводы RGC Production во Львове и Днепре.

Как сообщает пресс-служба компании, все тесты на пяти специальных водородных полигонах проходили под надзором специалистов "Бюро Веритас" – мирового лидера в сфере аудита, сертификаций и испытаний.

"Все тестируемые модели шкафных газорегулирующих пунктов (ШГРП) производства RGC Production успешно прошли полный цикл водородных испытаний и готовы к работе с газоводородными смесями с 20% содержанием водорода. Каждый этап тестирования был проведен под надзором экспертов "Бюро Веритас", которые дали положительное заключение", – сказано в сообщении.

По данным специалистов консалтинговой компании НГБИ, которая является координатором научного водородного консорциума, ШГРП от RGC Production в ходе тестов на газоводородной смеси с 20% водорода и на природном газе продемонстрировали идентичные показатели работы.

"Это первое газораспределительное оборудование украинского производства, готовое к надежной и безопасной доставке газоводородных смесей непосредственно к потребителям. Уже сейчас есть спрос на такую продукцию в Европе, и с каждым годом потребность в Н2ready технике растет. Водород и другие синтетические газы в смеси с природным газом становятся базовым энергоносителем переходного периода до полной имплементации положений Green Deal к 2050 году", – прокомментировал результаты испытаний директор по стратегии развития и руководитель водородного проекта РГК Станислав Казда.

Испытания Н2ready моделей ШГРП от RGC Production прошли в период с 25 августа по 22 сентября 2021 года на водородных полигонах РГК в Житомирской, Харьковской, Днепропетровской, Волынской и Ивано-Франковской областях. Все модели изготовлены на заводах RGC Production во Львове и Днепре и оснащены сертифицированными H2ready регуляторами Pietro Fiorentini (Италия).

Модели Н2ready ШГРП от RGC Production

Модель Мощность (пропускная способность), куб. м/час Тип 2 до 50 тип 3 до 75 тип 4 до 120 тип 5 до 250 тип 6 до 350

В начале испытаний каждый экземпляр ШГРП прошел продувку инертным газом. Затем были проведены тесты с использование природного газа и только после этого использовали газоводородную смесь с 20% водорода.

На пяти полигонах РГК были проведены следующие тесты:

Внешняя проверка герметичности: в течение 12 часов природный газ, а затем газоводородная смесь находились в ШГРП под рабочим давлением. В это время все его элементы и комплектующие находились под приборным контролем на предмет утечек.

Внутренняя проверка герметичности: контроль состояния ШГРП под рабочим давлением природного газа, а затем газоводородной смеси при изменении расхода газа через отладочную свечу, сначала - в сторону увеличения расхода, затем - в сторону уменьшения расхода газов.

Проверка падения давления на газовом фильтре: контроль газового фильтра ШГРП на перепады давления при максимальном давлении природного газа, а затем газоводородной смеси.

Проверка предохранительно-запорных клапанов: на ШГРП постепенно повышали давление природного газа, а затем газоводородной смеси до срабатывания предохранительного клапана.

В компании отмечают, что в ноябре Н2ready модели ШГРП от RGC Production будут представлены на международной выставке Enlit Europe в Милане в рамках подготовки к экспорту в страны Европы.

Бюро Веритас (Bureau Veritas): с 1828 года специализируется на сертификации, инспекции, классификации, аудите, испытаниях, обучении в сферах контроля качества, охраны труда и экологии, а также управлении промышленными и строительными процессами.

RGC Production: производственный проект, который стартовал в 2019 году. В Украине созданы два завода во Львове и Днепре. Мощность каждого предприятия до 1 250 ШГРП в год. Третий завод будет открыт в Виннице до конца 2021 года. Стратегия развития предусматривает создание еще трех производств – фитингов, кранов и полиэтиленовых труб.

Водородный проект РГК: программа подготовки газораспределительных систем к доставке потребителям водорода и других "зеленых" синтетических газов. Проект действует с 2020 года, когда были созданы 5 спецполигонов РГК для водородных испытаний газовых сетей и оборудования. Научными партнерами проекта являются восемь научных учреждений, в том числе НАНУ.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы у операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, обслуживающие более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.