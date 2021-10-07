"Укртранснафта" сократила транзит нефти с начала года на 6,5%

Транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы и Беларусь в январе-сентябре 2021 года снизился на 6,5% (на 642 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 9,24 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные АО "Укртранснафта", передает Интерфакс-Украина.

В частности, транзит в направлении Будковце (Словакия) составил 6,32 млн тонн (-0,3% к январю-сентябрю 2020 года), Фенешлитке (Венгрия) – 2,38 млн тонн (-18,6%), Мозыря (Беларусь) – 540,9 тыс. тонн (-12,7%).

Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины за девять месяцев текущего года составил 2,18 млн тонн, что на 14,1% (на 269,8 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе транспортировка нефти по маршруту Одесса-Кременчуг составила 1,14 млн тонн (+35,6%).

Таким образом, в январе-сентябре 2021 года общая транспортировка нефти по трубопроводам компании составила 11,42 млн тонн (-3,2%). Доля в ней транзитного объема – 80,9%, перекачки на НПЗ страны – 19,1%.

В сентябре 2021 года транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом снизился на 3,2% (на 40 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 1,21 млн тонн. В том числе в Будковце – 774,3 тыс. тонн (-8,4%), Фенешлитке – 349,8 тыс. тонн (+11,1%), Мозырь – 90,6 тыс. тонн (-4,4%).

Прокачка на НПЗ Украины в прошлом месяце возросла на 42,4% (на 86,4 тыс. тонн) – до 290,5 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что объем транспортируемой нефти по результатам первого квартала 2021 года составил 3,5 млн тонн, что на 13,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.