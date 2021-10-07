Оператор ГТС перечислил 27 миллиардов для закупки газа "Нафтогазом", – СМИ

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) перечислило входящей в состав НАК "Нафтогаз Украины" компании "Укртрансгаз" первый транш компенсации за передачу контроля над газотранспортной системой (ГТС) на сумму 27 млрд грн.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в "Операторе ГТС" и "Укртрансгазе".

По словам собеседников агентства, второй транш в размере 20 млрд грн "Укртрансгаз" должен получить до 1 декабря.

Источник в "Операторе ГТС" уточнил, что оплата компенсации произошла в понедельник, 4 октября, во исполнение распоряжения Кабинета министров №1011 от 27 сентября. В документе общая сумма компенсации не указана. Но, по данным собеседника издания, речь идет о 47 млрд грн. Это 82% от дохода компании за 2020 год.

"Согласно подписанному соглашению (между "Укртрансгазом" и "Оператором ГТС", – ред.), была выплачена только первую часть – 27 млрд грн. Вторая часть – 20 млрд грн – должна быть оплачена до 1 декабря", – уточнил собеседник.

По его данным, госкомпания выплатила все средства, которые были на счетах оператора ГТС.

"Больше денег нет. Нужно брать кредиты на вторую часть (компенсации, – ред.)", – добавил источник.

Информацию о получении 27 млрд грн от "Оператора ГТС" также подтвердил источник в "Укртрансгазе".

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Как сообщалось, накануне министр энергетики Герман Галущенко заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" располагает достаочными средствами для закупки природного газа. При этом в "Нафтогазе" ранее отмечали нехватку средств.

Как сообщалось, Кабинет министров 15 ноября 2019 года согласовал вышеуказанные условия передачи ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" компании "Магистральные газопроводы Украины" в рамках завершения процесса анбандлинга.

Одобренные правительством условия сделки предполагают переход прав на долю с 1 января 2020 года с рассрочкой платежа на 15 лет и установлением динамической цены, рассчитанной по согласованной со сторонами формуле.

В свою очередь при анбандлинге МГУ и "Укртрансгаз" подписали специальное соглашение, предусматривающее компенсацию последней "упущенной выгоды". По условиям договора, МГУ должна была выплачивать дочерней компании "Нафтогаза" по 15 млрд грн в течение 10 лет.

27 сентября Кабмин внес изменения в этот договор и одобрил предложение Нафтогаза заменить в этом контракте МГУ на Оператора ГТС.