Харьков с 10 октября ужесточает карантинные ограничения

В Харькове с 10 октября вводятся новые карантинные ограничения, установленные для "оранжевого" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Харьковсого горсовета.

Так, с 00:00 10 октября Харьков и область переводятся в "оранжевую" зону.

Как сообщил заместитель Харьковского городского головы Андрей Руденко, с воскресенья в Харькове принимаются дополнительные противоэпидемиологические меры.

В частности, запрещается:

прием посетителей в кинотеатрах, кинозалах, театрах и других учреждениях культуры с наполненностью более 50% мест;

пребывание без респираторов или защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано воздержаться от проведения всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, а руководителям субъектов хозяйствования всех форм собственности - обеспечить проведение вакцинации работающего персонала или регулярное тестирование на COVID-19.

По словам Руденко, это не окончательный список ограничений. Ожидается, что он будет дополнен в ближайшее время Госкомиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Харьков будет находиться в "оранжевой" зоне до 18 октября, и если произойдут какие-то изменения с уровнем заболеваемости, то цвет зоны может быть пересмотрен. В дополнение к уже озвученным ограничениям хочу отметить, что в общественном транспорте количество пассажиров ограничивается количеством мест для сидения и обязательны маски, в торгово-развлекательных центрах, точках общественного питания - тоже масочный режим. Спортзалы работают на 50% от заполняемости. Школы и детские сады работают в обычном режиме, поскольку у нас привиты более 80% педработников", - сообщил Руденко.