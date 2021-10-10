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Украина присоединится к программе ЕС по исследованиям и инновациям

Украина присоединится к программе ЕС по исследованиям и инновациям

Кабинет министров Украины одобрил проект распоряжения президента о предоставлении полномочий министра образования и науки на подписание соглашение о присоединении Украины к программе Европейского союза "Горизонт Европа".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"Украина присоединится к программе Евросоюза по исследованиям и инновациям, бюджет которой составляет почти 100 млрд евро. На этой неделе мы одобрили проект распоряжения президента о полномочиях министра образования и науки на подписание соглашения о присоединении Украины к программе "Горизонт Европа", - написал Шмыгаль.

Целью программы является решение глобальных проблем и содействие промышленной модернизации. Для Украины это открывает новые горизонты сотрудничества со странами ЕС во всех научных сферах, а также дает дополнительные финансовые возможности для научных учреждений.

Кроме того, распоряжение предусматривает присоединение и к программе "Евроатом" по исследованию и обучению в области атомной энергетики.

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Джерело:  Facebook
дослідження (384) Кабмін (7756) інновації (54) Євросоюз (5109)


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