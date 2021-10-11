В Украине зафиксировали 8 832 случая COVID-19

На утро 11 октября в Украине зафиксировали 8 832 новых случая коронавирусной болезни.

В частности, заболело 863 ребенка и 78 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 2 672 человека, умерло 207 пациентов, выздоровело – 2 053. Кроме того, совершили 52 064 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 550 089 человек, выздоровело – 2 292 480, летальных случаев зафиксировали 58 700, также провели 13 277 259 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 7 548 873 человека, за прошедшие сутки – 19 277. Полностью иммунизированы 6 135 032 украинца.