Нацбанк разъяснил график работы банков на День защитников и защитниц
В октябре 2021 года в связи с празднованием Дня защитников и защитниц Украины рабочий день с пятницы 15 октября переносится на субботу 23 октября. Соответственно, выходными днями будут 14-17 октября 2021.
Как пояснили в Национальном банке, порядок работы банковской системы в связи с переносом рабочих дней будет следующим:
- банки должны организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их подкрепление наличными различных номиналов;
- 15 октября 2021 года банки при необходимости могут совершать кассовые операции (без открытия операционного дня банка);
- в период с 14 по 17 октября 2021 года межбанковские переводы через Систему электронных платежей НБУ будут проводиться датой банковского дня 18 октября 2021 года;
- 23 октября (суббота) межбанковские переводы через СЭП будут проводиться датой этого дня – 23 октября.
Ранее сообщалось, что в Министерстве экономики предлагают отменить перенос выходных дней в связи с праздниками. Соответствующий проект закона "О праздниках, памятных датах и скорбных днях", разработанный Украинским институтом национальной памяти, вынесен на общественное обсуждение
Джерело: Нацбанк
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