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Иордания разрешила поставки мяса птицы из Украины

Иордания разрешила поставки мяса птицы из Украины

Компетентные органы Украины и Иордании согласовали форму сертификата на экспортированные из Украины мясо, субпродукты и другие продукты птицеводства.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Отмечается, что сертификат устанавливает постоянно действующее зонирование территории Украины для бесперебойной торговли продукцией птицеводства даже в случае вспышек гриппа птицы.

Также уточняется, что согласование сертификата стало результатом работы, проведенной дипломатами МИД и специалистами Госпродпотребслужбы с иорданской стороной.

По словам министра Дмитрия Кулебы, новая договоренность приносит "конкретный результат: украинские и иорданские потребители могут быть уверенными в стабильной поставке продукции из Украины".

Указанный документ стал пятым сертификатом на экспорт, который Украина и Иордания согласовали за последнее время. Ранее были согласованы формы сертификатов на экспорт из Украины охлажденной замороженной говядины, охлажденного мяса овец, крупного рогатого скота и овец для забоя.

В пресс-службе напомнили, что Украина входит в топ-10 мировых экспортеров курятины и имеет статус страны, свободной от высокопатогенного гриппа птицы.

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Джерело:  Кабмин
Йорданія (12) птахи (84)


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Голод не тітка .
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11.10.2021 13:32 Відповісти
Халяльная курица?
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11.10.2021 15:35 Відповісти

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