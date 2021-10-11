Иордания разрешила поставки мяса птицы из Украины

Компетентные органы Украины и Иордании согласовали форму сертификата на экспортированные из Украины мясо, субпродукты и другие продукты птицеводства.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Отмечается, что сертификат устанавливает постоянно действующее зонирование территории Украины для бесперебойной торговли продукцией птицеводства даже в случае вспышек гриппа птицы.

Также уточняется, что согласование сертификата стало результатом работы, проведенной дипломатами МИД и специалистами Госпродпотребслужбы с иорданской стороной.

По словам министра Дмитрия Кулебы, новая договоренность приносит "конкретный результат: украинские и иорданские потребители могут быть уверенными в стабильной поставке продукции из Украины".

Указанный документ стал пятым сертификатом на экспорт, который Украина и Иордания согласовали за последнее время. Ранее были согласованы формы сертификатов на экспорт из Украины охлажденной замороженной говядины, охлажденного мяса овец, крупного рогатого скота и овец для забоя.

В пресс-службе напомнили, что Украина входит в топ-10 мировых экспортеров курятины и имеет статус страны, свободной от высокопатогенного гриппа птицы.