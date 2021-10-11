Мировые цены на алюминий достигли максимума за 13 лет
Фьючерс на алюминий превысил $3 тыс. за тонну на Лондонской бирже металлов (LME) в понедельник. Ранее такие ценовые показатели алюминий достигал в июле 2008 года.
По данным на 11:44 фьючерс с поставкой в январе 2022 года подорожал более чем на 2% к данным пятницы, до $3030 за тонну, передает Интерфакс-Украина.
Цены на алюминий выросли на 50% с начала года на фоне восстановления экономики после локдаунов.
Металл, востребованный во многих секторах, от пивных банок до iPhone, исключительно энергоемок. Свежий импульс цены получили благодаря ограничению энергопотребления в промышленности Китая и вызванному этим сокращению мощностей, порождающему риск глобального дефицита металла.
Джерело: Интерфакс-Украина
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Duncan Duccatti
показати весь коментар18.05.2023 21:51 Відповісти Мені подобається 0
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