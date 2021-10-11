Фонд госимущества продал Ковалевский спиртзавод по цене вдвое выше стартовой

Аукцион по приватизации отдельного имущества Ковалевского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" завершился с результатом в 23,2 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества, торги состоялись 11 октября.

Отмечается, что трое участников аукциона увеличили стартовую цену лота почти вдвое – с 14,8 млн грн до 23,2 млн грн.

Победитель торгов теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет, после чего процесс приватизации Ковалевского МОД и хранения спирта ГП "Укрспирт" будет считаться официально завершенным.

После этого новый владелец получит: 33 объекта недвижимого имущества завода, здания общей площадью 8 284 кв.м с оборудованием и всеми коммуникациями, транспортные средства и надлежащее оборудование.

Напомним, что в целом по результатам 2020-2021 годов в государственный бюджет должны поступить около 1,5 млрд грн от приватизации спиртовых активов. Всего на приватизацию государство выставит 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".