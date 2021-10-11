Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Цены на бензины и дизельное топливо 11 октября продолжили дорожать в некоторых общенациональных и региональных сетях АЗС после корректировки Минэкономики.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, в сети "БРСМ-Нафта" на 40 копеек – до 27,80 грн/л – подорожало только дизельное топливо. На станциях Motto тоже только дизтопливо в среднем прибавило 11 копеек (28,08 грн/л).

"Кворум" на 10 копеек повысил цены на все виды топлива: бензин А-92 подорожал до 29,50 грн/л, А-95 – до 30,35 грн/л, ДТ – до 28,75 грн/л.

Подняла цены на все светлые нефтепродукты на 20-30 копеек сеть Mango. Работающая преимущественно в восточной и северной части страны сеть Marshal повысила цену бензинов и ДТ на 30 копеек за литр.

На станциях "Овис" и Prime дизтопливо подорожало на 30 и 60 копеек – до 29,16 и 28,20 грн/л соответственно.

Как сообщалось, утром 4 октября Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива. С учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,5 грн/л, дизтоплива – 30,23 грн/л. По сравнению с концом сентября средняя цена на бензин выросла на 33 копейки, дизтопливо – на 64 копейки.