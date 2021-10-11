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"Укрзализныця" возобновила движение поездов в Польшу

Первый за полтора года рейс скоростного поезда "Интерсити+" из Киева в польский Перемышль отправился 10 октября.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По информации Государственной погранслужбы, границу пересек 101 пассажир, среди которых было двое иностранцев – граждане Польши и Грузии.

Обратным рейсом в Украину приехало пятеро иностранцев из Нидерландов, Германии и Польши.

Как уточнили в "Укрзализныце", на данный момент восстановлено международное сообщение с пятью европейскими странами. Сейчас украинцы могут отправится в Словакию, Австрию, Венгрию, Молдову и Польшу.

Как сообщалось, железнодорожное сообщение с Польшей было приостановлено с 15 марта 2020 года в связи с введением карантинных ограничений.

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потяг (1296) Польща (2439) Укрзалізниця (4777)


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