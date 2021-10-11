"Укрзализныця" возобновила движение поездов в Польшу
Первый за полтора года рейс скоростного поезда "Интерсити+" из Киева в польский Перемышль отправился 10 октября.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
По информации Государственной погранслужбы, границу пересек 101 пассажир, среди которых было двое иностранцев – граждане Польши и Грузии.
Обратным рейсом в Украину приехало пятеро иностранцев из Нидерландов, Германии и Польши.
Как уточнили в "Укрзализныце", на данный момент восстановлено международное сообщение с пятью европейскими странами. Сейчас украинцы могут отправится в Словакию, Австрию, Венгрию, Молдову и Польшу.
Как сообщалось, железнодорожное сообщение с Польшей было приостановлено с 15 марта 2020 года в связи с введением карантинных ограничений.
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