В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по экономике

В Стокгольме объявили лауреатов премии Банка Швеции в память Альфреда Нобеля по экономическим наукам, которая в этом году была разделена: одна половина была присуждена канадскому ученому Дэвиду Карду, а другая – американцам Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу.

Об этом сообщает Нобелевский комитет в Twitter.

Согласно сообщению, Дэвид Кард удостоен награды "за его эмпирический вклад в экономику труда", а Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс – "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn