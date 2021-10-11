В Ливане восстановили подачу электроэнергии после блэкаута

Энергосистема Ливана возобновила свою работу в воскресенье, 10 октября, после доставки военными топлива на две ключевые электростанции.

Об этом заявил министр по делам энергетики и водных ресурсов страны Валид Файяд, передает Deutsche Welle.

"Сеть вернулась к нормальной работе, как это было до того, как закончилось топливо на "Дейр-Аммар" и "Аль-Захрани", – заверил чиновник.

Министр поблагодарил ливанской армии за передачу 6 млн литров топлива для равномерного разделения между двумя станциями. Однако подача электроэнергии будет осуществляться не более чем на несколько часов в день, как это было в последние месяцы, добавил представитель правительства Ливана.

Как сообщалось, в минувшую субботу работа двух крупнейших ливанских электростанций "Аль-Захрани" и "Дейр-Аммар" была остановлена, что привело к полному отключению государственной электросети уже второй раз за месяц.

Государственная электроэнергетическая компания EDL заявила, что прибытие партии топлива ожидается в ближайшие часы, но разгрузки произойдет лишь через несколько суток.

С момента завершения в Ливане гражданской войны в стране неоднократно происходило отключение электроэнергии. Состояние дел сильно ухудшила экономический кризис, из-за которой государство в последние месяцы импортирует минимальное количество дизельного топлива.

Хотя у многих ливанцев есть дизельные генераторы, топливо для них тоже в дефиците. Поэтому, Центральный банк республики 10 октября одобрил предоставление кредита на $100 млн для проведения тендеров на импорт топлива для производства электроэнергии, сообщило ливанское министерство по делам энергетики и водных ресурсов.