На электростанциях ДТЭК аварийно отключился второй блок за два дня

На Приднепровской ТЭС (входит в состав "ДТЭК Днепроэнерго") 11 октября отключили о сети единственный работающий блок №10 в связи с появлением свища на поверхности нагрева котла.

Об этом сообщает пресс-служба электростанции в Facebook.

Отмечается, что специалисты уже начали ремонтные работы для восстановления работы станции.

"Отключение энергоблока №10 Приднепровской ТЭС не повлияло на энергоснабжение региона. Отключений потребителей нет", – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, для обеспечения стабильной работы энергосистемы, компания "ДТЭК Энерго" планирует дополнительно подключить к работе корпус блока №1 Криворожской ТЭС.

Отметим, что днем ранее, 10 октября, по аналогичной причине был отключен энергоблок №4 Бурштынской ТЭС (входит в состав "ДТЭК Западэнерго"). Однако, специалисты станции подчеркивают, что отключение блока не повлияло на тепло- и электроснабжение Бурштынского энергоострова.