На электростанциях ДТЭК аварийно отключился второй блок за два дня
На Приднепровской ТЭС (входит в состав "ДТЭК Днепроэнерго") 11 октября отключили о сети единственный работающий блок №10 в связи с появлением свища на поверхности нагрева котла.
Об этом сообщает пресс-служба электростанции в Facebook.
Отмечается, что специалисты уже начали ремонтные работы для восстановления работы станции.
"Отключение энергоблока №10 Приднепровской ТЭС не повлияло на энергоснабжение региона. Отключений потребителей нет", – уточнили в пресс-службе.
Кроме того, для обеспечения стабильной работы энергосистемы, компания "ДТЭК Энерго" планирует дополнительно подключить к работе корпус блока №1 Криворожской ТЭС.
Отметим, что днем ранее, 10 октября, по аналогичной причине был отключен энергоблок №4 Бурштынской ТЭС (входит в состав "ДТЭК Западэнерго"). Однако, специалисты станции подчеркивают, что отключение блока не повлияло на тепло- и электроснабжение Бурштынского энергоострова.
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