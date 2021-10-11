Мининфраструктуры не начнет ни одного большого проекта без локализации, – Кубраков

Закупка локомотивов и пассажирских поездов для "Укрзализныци" у зарубежных компаний возможна только при условии локализации.

Об этом в пятницу 8 октября заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Верховной Раде, отвечая на вопрос заместителя председателя комитета ВР по экономическому развитию Дмитрия Кисилевского.

Кисилевский выразил обеспокоенность отсутствием в тендерной документации УЗ на закупку поездов стоимостью 31 млрд грн требований по локализации производства.

"В тендере – ни слова о локализации. То есть предполагается, что может выиграть иностранный производитель. 31 млрд грн правительство отправит за границу. И 5 млрд грн налогов украинский бюджет потеряет", - подчеркнул он.

По словам Кубракова, локализация производства на украинских предприятиях является обязательной при закупке у иностранных компаний не только на этом тендере УЗ.

"Мы не рассматриваем проекты вообще без локализации. Так точно и в других проектах без локализации мы не рассматриваем проекты, особенно такие большие", - заявил министр.

Это касается и ранее достигнутых договоренностей о закупке 130 локомотивов для УЗ у французского концерна Alstom, уточнил министр.

"Вы знаете, (по этому поводу) есть отдельное межправительственное соглашение Украины с Францией. Там есть процент локализации, который мы контролируем и без которого не начнется реализации проекта", - сказал глава Мининфраструктуры.

Ранее Кисилевский обратился к иностранным компаниям, желающим продавать свою технику в Украине, с призывом размещать здесь свое производство, а также использовать украинские комплектующие для выпуска своей продукции.

"Хотите контракты в Украине – делайте локализацию, покупайте украинские компоненты, стройте заводы", - заявил заместитель главы комитета по экономразвитию, выступая на конференции "Харьков: развитие и инвестиции".

Напомним, 1 октября Укрзализныця объявила тендер на закупку 80 новых вагонов для пригородных поездов на 31 млрд грн до 2026 года. В условиях тендера, опубликованных на Prozzoro, требований к локализации не предусмотрено.