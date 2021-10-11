Мининфраструктуры предложило сократить срок эксплуатации грузовых вагонов

Министерство инфраструктуры разработало порядок проведения диагностики и ремонта вагонов для продления сроков их эксплуатации и предложило сокращать их для ряда грузовых вагонов с 2022 года.

Соответствующий проект приказа обнародован на сайте Мининфраструктуры для общественного обсуждения.

В министерстве отмечают, что проект приказа предусматривает урегулирование механизма продления срока эксплуатации грузовых вагонов на железной дороге и повышение заинтересованности операторов грузовых вагонов в закупке новых вагонов украинских производителей.

"Реализация документа будет способствовать обновлению парка железнодорожных грузовых вагонов, поддержке вагоностроительной отрасли Украины, улучшению состояния безопасности на железнодорожном транспорте и сохранению железнодорожной инфраструктуры", – сказано в комментарии министерства.

Согласно пояснительной записке к документу, по состоянию на 7 июня 2021 года зарегистрированный парк украинских грузовых вагонов составляет более 200 тыс. единиц, из которых 26,5 тыс. вагонов заблокированы на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Из имеющихся грузовых вагонов в количестве 174,07 тыс. единиц 72,5% (126 тыс. единиц) эксплуатируются с истекшим нормативным сроком эксплуатации, что приводит к авариям и задержкам в движении поездов.

Кроме того, власти России ранее ужесточили требования к грузовым вагонам на территории страны, но не запретили их использовать за ее пределами. В таких условиях владельцы российских вагонов с истекшим сроком эксплуатации заинтересованы сдавать их в аренду в Украине.

Согласно тексту приказа, срок продления срока эксплуатации грузового вагона не может устанавливаться за пределами граничного срока эксплуатации грузового вагона.

Так, для зерновозов с нормативным сроком службы 30 лет на 2022 год планируется установить предельный срок на уровне 43 лет. До 2028 года его планируется сокращать ежегодно до 30 лет.

Для полувагонов с нормативным сроком службы в 22 года на 2022 год планируется установить предельный срок в 42 года и срок продления эксплуатации 20 лет. Далее, до 2028 года, планируется ежегодное снижение: в 2023 году эти показатели будут составлять 37 и 15 лет соответственно, в 2024 – 35 и 13, в 2025 – 33 и 11, 2026 – 28 и 6, 2027 – 25 и 3, 2028 – 22 и 0.

Планируется, что приказ вступит в силу с 1 января 2022 года, но не ранее одного месяца с дня его официальной публикации.