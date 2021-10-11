"Ривнегаз" направил 25 миллионов на подготовку газовых сетей к отопительному сезону

Специалисты АО "Ривнегаз" провели модернизацию и редизайн газовых сетей, а аткже завершают замену и ремонт оборудования для бесперебойной доставки газа в осенне-зимний период.

Как сообщает пресс-служба компании, в 2021 году на это было направлено почти 25 млн грн инвестиций в газораспределительные сети Ривненщины.

Отмечается, что ежегодно увеличивается количество сетей, требующих ремонта. Так как газораспределительную систему начали строить еще в 60-х годах прошлого столетия.

"Готовя газовые сети к отопительному сезону, специалисты нашей компании модернизировали 67 шкафных газорегуляторных пунктов. Все ШГРП заменили на современные аналоги производства RGC Production. Совершена замена 46 запорных приборов. Проведенные работы обеспечат бесперебойную доставку природного газа в зимний период для почти 266 тыс. клиентов Ривненской области", – отметил технический диретор АО "Ривнегаз" Александр Климчук.

Также в пресс-службе добавили, что в процессе подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты компании провели комплексное обследование 9,3 тыс. км газовых сетей. Также ликвидировали почти 340 утечек газа. Кроме того, специалисты "Ривнегаза" совершили замену 5,3 км газопроводов, капитальный ремонт 31 анодного заземления и 27 станций катодной защиты, которая убережет газосети от коррозии.

Как отмечают в "Ривнегазе", Инвестиционная программа 2021 года соответствует принципам долгосрочной стратегии кампании, а мероприятия по модернизации повысят надежность и безопасность эксплуатации газораспределительной системы области.

В компании уточнили, что все работы выполняются за счет средств за распределение природного газа. Поэтому, АО "Ривнегаз" просит своевременно оплачивать услуги по распределению газа.