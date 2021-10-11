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Apple впервые завезла официальную партию Iphone в Украину

Apple впервые завезла официальную партию Iphone в Украину

В аэропорт "Борисполь" 9 октября прибыла первая официальная партия продукции, которую завезла компания Apple.

Как сообщает Государственная таможенная служба, всего в Украину прибыло более 8 тыс. смартфонов линейки Iphone 13 с заявленной стоимостью более $7,5 млн.

Как сообщалось, в июне Apple открыла официальный офис в Украине. Компания также объявила о планах самостоятельно ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров, которые предоставляют услуги компании в Украине.

В августе также стало известно, что Apple открыла в Украине официальную службу поддержки, которая пока что предоставляет консультации только о работе программного обеспечения компании. 

Автор: 

Prozorro (1749) Державна митна служба (473)


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