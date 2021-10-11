Доходы футбольного клуба "Шахтер" Ахметова сократились до 2,3 миллиарда

Общий показатель доходов футбольного клуба "Шахтер" (с НДС) в сезоне 2020/2021 годов составил 2,28 млрд грн, что на 9,4% меньше показателя предыдущего сезона.

Об этом сообщается в годовой отчете клуба, передает Интерфакс-Украина.

Согласно ему, общий доход клуба от продажи и аренды игроков в прошлом сезоне упал до 178 млн грн с 928 млн грн сезоном ранее, тогда как доходы от УЕФА и ФИФА за участие в групповом этапе Лиги чемпионов и за прохождение до 1/8 финала в Лиге Европы выросли с 1,26 млрд грн до 1,62 млрд грн.

Клуб уточнил, что в минувшем сезоне не совершал входящих трансферов, тогда как пять игроков подписали контракты с новыми клубами – зарубежными и украинскими, а большое количество футболистов выступало в других командах на правах аренды. Самым громким стал переход Виктора Коваленко в итальянскую "Аталанту".

Помимо этого, "Шахтеру" удалось увеличить доходы от коммерческой деятельности с 338 млн грн в сезоне 2019/2020 до 491 млн грн в сезоне 2020/2021. В этой сумме подскочил доход от спонсорства и рекламы – до 462 млн грн с 275 млн грн и несколько вырос от реализации ТВ-прав – до 14 млн грн с 13 млн грн.

В то же время продажи билетов и абонементов в условиях эпидемии COVID обрушились до 5 млн грн с 32 млн грн, корпоративных лож – до 2 млн грн с 3 млн грн, атрибутики – до 8 млн грн с 14 млн грн.

В сезоне 2020-2021 ФК "Шахтер" увеличил выплаты в госбюджет на 34,3% по сравнению с предыдущим сезоном – до 497 млн грн, а налог на доходы физлиц вырос на 14,8% – до 364,9 млн грн.

Как сообщалось, общие доходы футбольного клуба "Шахтер" с учетом НДС в сезоне 2019-2020 годов составил 2,52 млрд грн, что в 1,5 раза меньше, чем годом ранее.

Общий показатель доходов ФК "Шахтер" в сезоне 2018-2019 годов с учетом НДС составил 3,76 млрд грн, по сравнению с 1,73 млрд грн по итогам сезона 2017-2018 годов.

Президентом и владельцем ФК "Шахтер" является Ринат Ахметов.