Евросоюз расширил санкции против России за оккупацию Крыма (обновлено)

Европейский союз расширил санкционный список за оккупацию Крыма Россией, добавив туда еще восемь человек.

Соответствующее решение было принято 11 октября, фамилии лиц, передает Радио Свобода.

Согласно публикации в официальном журнале ЕС, под санкции, в частности, подпали судья Верховного суда Республики Крым Галина Редько, начальник УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю Леонид Михайлюк, судья Киевского районного суда Симферополя Андрей Долгополов и прокурор Южного военного округа Евгений Колпиков.

Санкции предусматривают ограничение поездок, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим лицам и организациям.

Таким образом, санкции ЕС в ответ на нарушение территориальной целостности Украины теперь распространяются в общей сложности на 185 человек и 48 юридических лиц.

Как сообщалось, эти санкции были введены в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова. В сентябре 2021 года их действие было продлено еще на шесть месяцев.

Кроме того, 11 октября Совет ЕС еще на год продлил санкции в отношении России и Сирии, направленные на борьбу с применением и распространением химического оружия.

Речь идет об использовании химического оружия в Сирии и применение нервно-паралитического вещества из группы "Новичок" против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

Эти санкции были впервые применены в 2018 году к физическим и юридическим лицам, непосредственно ответственным за разработку и использование химического оружия, а также лиц, оказывающих им финансовую, техническую или материальную поддержку.

Сейчас в этот санкционный список находятся 15 физических лиц (10 россиян и двое сирийцев) и две организации. Ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов.