Больше всего нарушений обнаружено в рекламе алкоголя и табака, – Госпродпотребслужба

За девять месяцев 2021 года Госпродпотребслужбой выявлено более 2,4 тыс. нарушений при распространении рекламы. По итогам проверок установлено, что больше всего нарушений – почти 300 – касались рекламы алкогольных напитков и табачных изделий.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Рекламодатели должны четко соблюдать требования законодательства о рекламе. Исключений здесь не может быть. Особенно это важно, когда речь идет о таких уязвимых для населения вещах, как табак или алкоголь", – отметила председательница Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Всего за девять месяцев 2021 года Госпродпотребслужбой исследовано более 18 тыс. рекламоносителей. Больше всего нарушений выявлено в сфере наружной рекламы (1,7 тыс.), на втором месте – нарушения в сфере внутренней рекламы (571), на третьем – в печатных СМИ (57). Другие нарушения выявлены на радио и телевидении, а также в рекламе на транспорте.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины обязал раскрывать полную информацию о кредитах в рекламе и на сайтах.