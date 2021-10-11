Цены на нефть впервые за три года превысили $84 за баррель

Нефтяные котировки продолжают расти в ходе торгов в понедельник, Brent находится на уровне, превышающем $84, впервые с октября 2018 года.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть этого сорта на лондонской бирже ICE Futures составляет $84,07 за баррель, что на $1,68 (2,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии, передает Bloomberg.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $81,32 за баррель, что на $1,97 (2,48%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Котировки находятся на максимальном уровне примерно за семь лет.

Рост цен на энергоносители обусловлен во многом процессом экономического восстановления от последствий пандемий COVID-19. В то же время энергетический кризис в Европе и Азии привел к скачку цен на газ и уголь, повысив привлекательность нефти как сырья для выработки энергии, пишет CNBC.

При этом компании США пользуются ростом цен на нефть: на прошлой неделе количество пробуренных нефтяных скважин в стране увеличилось по итогам пятой недели подряд – на 5 штук.

Дополнительным драйвером по-прежнему выступает политика стран ОПЕК+. На прошлой неделе страны объединения приняли решение сохранить ранее принятый план наращивания добычи на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с).