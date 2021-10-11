Нацкомиссия предложила повысить тарифы "Укрпошты" с 1 декабря

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) планирует повысить тарифы на универсальные услуги почтовой связи с 1 декабря.

Соответствующий проект решения обнародован на сайте НКРСИ.

Согласно проекту решения, предельный тариф на пересылку письма или почтовой карточки массой до 50 г увеличится с 10,5 грн до 12 грн. Доставка приоритетного письма подорожает с 13 грн до 15 грн.

Тарифы на пересылку бандероли массой до 250 г предложено повысить с 15,75 грн до 18 грн (обычная) и с 19,5 грн до 22,5 грн (приоритетная доставка).

При этом стоимость посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины останется на уровне 30 грн, за 1 кг – 5 грн.