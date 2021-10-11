Доходы местных бюджетов превысят 7% от ВВП, – Минрегион

В 2021 году прогнозируемая доля собственных доходов местных бюджетов составит 7,3% от ВВП Украины (без учета трансфертов).

Об этом свидетельствуют данные мониторинга реформы местного самоуправления и территориальной организации власти.

"Результаты мониторинга демонстрируют постоянную тенденцию в развитии регионов нашей страны. Финансы и властные полномочия, которые получили общины, стали стимулом для роста локальных экономик. В результате им удалось улучшить не только собственную финансовую состоятельность, но и привлечь дополнительные средства в бюджет. Прогнозируется, что доходы местных бюджетов в этом году также вырастут. Их доля без учета трансфертов будет составлять 7,3% от ВВП. Для сравнения, в 2014 году доля доходов составила 5,1%", – отметил заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода.

Исследование базируется на шести критериям, среди которых – информация о результатах финансовой децентрализации, институте старост, передаче имущества в коммунальную собственность, сотрудничестве территориальных общин, государственной финансовой поддержки, а также сети ЦПАУ в территориальных общинах.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2021 года без учета межбюджетных трансфертов в общий фонд местных бюджетов поступило 247,94 млрд грн, что на 41,4 млрд грн или на 20,1%, больше, чем за аналогичный период годом ранее.