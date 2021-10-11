Рост цен в промышленности замедлился по итогам сентября до 45%, – Госстат

Цены производителей промышленной продукции Украины в сентябре 2021 года выросли на 0,7%, тогда как в августе на 5,4%, июле – на 2,6%, июне – на 2,4%. В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) цены в промышленности по итогам сентября возросли на 45,1%, по итогам августа на 46,5%, июля – на 42,2%, июня – на 39,1%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Госстат уточняет, что в пределах Украины в сентябре к августу 2021 года цены промпроизводителей возросли на 3,2%, при поставках за пределы страны – снизились на 7,4%.

За девять месяцев 2021 года рост цен промпроизводителей составил 33,8% к аналогичному периоду 2020 года.

Ранее сообщалось, что цены в промышленности Украины в августе 2021 года выросли на 5,4%, тогда как в июле – на 2,6%, июне – на 2,4%, мае - на 3,6%, в апреле – на 1,2%, марте – на 1,6%, феврале – на 7,8%, январе – на 5,2%.