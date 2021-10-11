Украина предлагает распространить действие экологических фондов на угольную промышленность, – торгпред

Международные инструменты, которые будут стимулировать уменьшение выбросов в воздух, должны распространяться и на угольную промышленность.

Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка во время конференции "Жизнь в Глазго. Накануне сверхважных решений мирового сообщества по изменению климата", передает Европейская правда.

"Для многих развитых стран вопрос поддержки угольной промышленности является абсолютно неприемлемым. Мы в свою очередь отстаиваем позицию, что программы по уменьшению выбросов должны распространяться и на угольную отрасль. Очевидно, что этот вопрос будет очень остро обсуждаться в Глазго", - сказал Качка.

В начале ноября в Глазго (Великобритания) пройдет международный саммит по климату, на котором мировые лидеры должны обсудить пути снижения парниковых выбросов. Ожидается присутствие на саммите президента Украины Владимира Зеленского.

На климатическом саммите в Глазго Украина будет отстаивать сохранение рыночного механизма передачи квот на выброс парниковых газов.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров одобрил намерение сократить к 2030 году выбросы парниковых газов до 35% (по сравнению с уровнем 1990 года) в рамках Парижского соглашения.