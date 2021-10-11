В Мелитополе нашли мертвым одного из основателей группы компаний "Олком"

Известный бизнесмен Евгений Куценко, владелец находящегося в Мелитополе ООО "Молочно-жировой комбинат "Южный", и сооснователь группы компаний "Олком" найден 8 октября повешенным в Мелитополе.

Как сообщает Голос Украины, причиной самоубийства могли стать проблемы с задолженностью предприятия.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, Куценко принадлежали ООО "Молочно-жировой комбинат "Пивденный", ЧП "Данкен" (Мелитополь), ЧП "Дан-кен" (Киев).

Евгений Куценко некогда также контролировал Киевский маргариновый завод и молокозавод "Олком" . Последний завод перешел к Куценко от его жены – сестры покойного народного депутата Украины, основателя "Олкома" Олега Олексеенко.

Однако в 2013 году чета Куценко решила расстаться и начала длительный процесс разделения активов, что в итоге привело к закрытию молокозавода "Олком", после чего его активы были оформлены на МЖК "Южный" - его в 2017 году создал Евгений Куценко. Молочно-жировой комбинат начал выпускать продукцию под брендом "Молочная река".

Согласно данным мелитопольского издания "Наш город", Куценко будет похоронен в Феодосии, где также покоится еще один основатель группы "Олком" Олег Олексенко.

На сайте МЖК "Пивденный" указано, что предприятие производит под ТМ "Молочная река" высокоолеиновое подсолнечное масло, сливочное масло, спреды, казеин и ряд молочных продуктов и десертов.