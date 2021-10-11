"Укрзализныця" восстановит движение поездов по исторической узкоколейке на Винниччине

"Укрзализныця" с 14 октября восстанавливает курсирование пригородного поезда №6273 Гайворон - Рудница по узкоколейной железной дороге между Винницкой и Кировоградской областями.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, поезд будет делать остановки на станциях Передбужжя, Жданов, Луговая, Осиевка, Устье, Киреевка, Бершадь, Яланец-1, Яланец-2, Пятковка, Дохно , Куреневка, Щербаково и Нефар.

Поезд будет курсировать ежедневно, отправление из Рудницы запланировано в 04:05, а прибытие в Гайворон – в 07:51. Из Гайворона отправление запланировано в 17:20 и прибытие в Рудницу в 21:03.

В компании подчеркивают важность сохранения железнодорожного сообщения на этом участке, ведь узкоколейная железная дорога (ширина колеи 750 мм) – это объект историко-культурного наследия всего региона. Она была проложена в начале ХХ века как часть огромной системы узкоколейных дорог. Ранее узкоколейная ветвь также проходила от Рудницы в Молдову.

"Кроме этого, восстановление сообщения на данном направлении будет способствовать развитию туристических потоков. Так, возле Гайворона, в селе Соломия есть невероятная Водяная мельница, а в самом Гайвороне – прекрасный городской пляж и краеведческий музей", – отмечают в "Укрзализныце".