"Метинвест" готовится запустить на ММК Ильича энергосберегающий комплекс за $83 млн

Группа "Метинвест" инвестировала в строительство воздухоразделительной установки на мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича (ММК Ильича) $83,5 млн. Кислородный комплекс готов 95%. Он позволит предприятию снизить расход энергоресурсов до 20% по сравнению с имеющимися кислородными блоками.

Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста".

Готовность оборудования на сегодня – порядка 95%, ведется подготовка к пуско-наладочным работам. Начат монтаж основного технологического оборудования производства компании Air Liquide. Полностью завершить проект планируют в 2022 году.

"Оборудование комплекса позволит обеспечить потребности меткомбината в кислороде и азоте, необходимых для производства чугуна и стали. Это действительно большой и уникальный для компании проект", - отметил главный энергетик ММК имени Ильича группы "Метинвест" Александр Власов.

Напомним, группа "Метинвест" в 2019 году подписала контракт с Air Liquide, мировым лидером в области производства и поставки газов, технологий и услуг для промышленности и здравоохранения, на строительство воздухоразделительной установки.

Под проект было привлечено финансирование государственного экспортно-кредитного агентства Франции (Bpifrance Assurance Export).