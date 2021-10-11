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Нацбанк назначил нового главу департамента по финансовой стабильности

Нацбанк назначил нового главу департамента по финансовой стабильности

На должность директора Департамента финансовой стабильности Национального банка 11 октября назначена Первин Дадашова.

Как сообщает пресс-служба НБУ, до этого назначения Дадашова с 17 сентября возглавляла указанный департамент в статусе исполняющей обязанности.

В целом она работает в Нацбанке с июля 2017 года. За это время прошла путь от ведущего экономиста до начальника отдела макростресс-тестирования и разработки модельного инструментария Департамента финансовой стабильности, а впоследствии стала начальником управления макропруденциальной политики и исследований этого департамента (в 2019 году).

До работы в Национальном банке Дадашова работала старшим преподавателем Национального университета "Киево-Могилянская Академия" (с 2017 года).

Она закончила Национальный университет "Киево-Могилянская Академия" (магистр финансов), имеет степень кандидата экономических наук, а также доктора философии (PhD) по финансам.

В сферу компетенции нового директора Департамента финансовой стабильности будет входить, в частности:

  • мониторинг системных рисков финансового сектора, подготовка рекомендаций для минимизации таких рисков;
  • подготовка Отчета о финансовой стабильности и других регулярных публикаций Национального банка по тематике финансового сектора Украины;
  • разработки и поддержание моделей для калибровки и оценки эффектов применения макропруденциальных инструментов;
  • разработка и поддержание макромоделей стресс-тестирования финансового сектора;
  • разработка моделей стресс-тестирование отдельных банков, координация процесса стресс-тестирования;
  • участие в разработке новых регуляций для банков и небанковских финансовых учреждений, количественная оценка эффекта новых регуляций;
  • аналитическая и административная поддержка деятельности Совета по финансовой стабильности, Комитета по финансовой стабильности Национального банка и координация работ по вопросам финансовой стабильности;
  • коммуникация с представителями финансового сектора, государственными органами, международными финансовыми организациями и другими центральными банками по вопросам финансовой стабильности.

Департамент финансовой стабильности входит в блок "Монетарная стабильность", которая подчиняется заместителю председателя Национального банка Сергею Николайчуку по вертикали подчинения.

Как сообщалось, в июле директор Департамента финансовой стабильности Национального банка Виталий Ваврищук решил завершить свою работу на должности после того, как руководящий состав Департамента лицензирования Нацбанка в полном составе подал в отставку из-за несогласия с политикой руководства регулятора.

Перед этим глава Департамента лицензирования Александр Бевз объявил, что руководящий состав Департамента в полном составе подал в отставку.

По его словам, сегодня НБУ "далеко отошел" от стандартов прозрачного принятия решений, независимости работы коллегиальных органов регулятора, невмешательства в надзорные процессы, а также автономии департаментов в формировании своей профессиональной позиции.

Автор: 

призначення (1143) НБУ (9301)


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