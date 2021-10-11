Нацбанк назначил нового главу департамента по финансовой стабильности

На должность директора Департамента финансовой стабильности Национального банка 11 октября назначена Первин Дадашова.

Как сообщает пресс-служба НБУ, до этого назначения Дадашова с 17 сентября возглавляла указанный департамент в статусе исполняющей обязанности.

В целом она работает в Нацбанке с июля 2017 года. За это время прошла путь от ведущего экономиста до начальника отдела макростресс-тестирования и разработки модельного инструментария Департамента финансовой стабильности, а впоследствии стала начальником управления макропруденциальной политики и исследований этого департамента (в 2019 году).

До работы в Национальном банке Дадашова работала старшим преподавателем Национального университета "Киево-Могилянская Академия" (с 2017 года).

Она закончила Национальный университет "Киево-Могилянская Академия" (магистр финансов), имеет степень кандидата экономических наук, а также доктора философии (PhD) по финансам.

В сферу компетенции нового директора Департамента финансовой стабильности будет входить, в частности:

мониторинг системных рисков финансового сектора, подготовка рекомендаций для минимизации таких рисков;

подготовка Отчета о финансовой стабильности и других регулярных публикаций Национального банка по тематике финансового сектора Украины;

разработки и поддержание моделей для калибровки и оценки эффектов применения макропруденциальных инструментов;

разработка и поддержание макромоделей стресс-тестирования финансового сектора;

разработка моделей стресс-тестирование отдельных банков, координация процесса стресс-тестирования;

участие в разработке новых регуляций для банков и небанковских финансовых учреждений, количественная оценка эффекта новых регуляций;

аналитическая и административная поддержка деятельности Совета по финансовой стабильности, Комитета по финансовой стабильности Национального банка и координация работ по вопросам финансовой стабильности;

коммуникация с представителями финансового сектора, государственными органами, международными финансовыми организациями и другими центральными банками по вопросам финансовой стабильности.

Департамент финансовой стабильности входит в блок "Монетарная стабильность", которая подчиняется заместителю председателя Национального банка Сергею Николайчуку по вертикали подчинения.

Как сообщалось, в июле директор Департамента финансовой стабильности Национального банка Виталий Ваврищук решил завершить свою работу на должности после того, как руководящий состав Департамента лицензирования Нацбанка в полном составе подал в отставку из-за несогласия с политикой руководства регулятора.

Перед этим глава Департамента лицензирования Александр Бевз объявил, что руководящий состав Департамента в полном составе подал в отставку.

По его словам, сегодня НБУ "далеко отошел" от стандартов прозрачного принятия решений, независимости работы коллегиальных органов регулятора, невмешательства в надзорные процессы, а также автономии департаментов в формировании своей профессиональной позиции.