"Винницагаз" поставил потребителям 800 единиц газового оборудования с начала года

С начала года потребители газа Винницкой области приобрели у АО "Винницагаз" почти 800 единиц различного газового оборудования – от сигнализаторов газа до котлов.

Как сообщает пресс-служба компании, в том числе за девять месяцев текущего года заказано почти 500 газовых котлов и водонагревателей, 240 сигнализаторов загазованности и 45 модемов дистанционной передачи данных.

При этом компания предоставляет покупателям новые услуги по продаже, установке и сервисному обслуживанию газового оборудования. Особенно выгодно приобретение приборов в комплексе с услугами присоединения к сетям или реконструкции, которые уже заказали около 750 клиентов.

"Комплексная услуга "Газ под ключ" охватывает все этапы – от подачи заявления, проектных и монтажных работ до пуска газа в газовые приборы и их сервисного обслуживания. Это позволяет потребителю сэкономить время и средства, получить профессиональные услуги в одном месте", – объяснил директор по капитальному строительству АО "Винницагаз" Николай Яременко.

При этом с недавних пор потребители могут воспользоваться акционным предложением для замены существующего котла по фиксированной цене 8500 грн. Услуга действительна при покупке котла в "104.ua Клиентское пространство", если расположение прибора и мощность потребления газа не изменяются, а также отсутствует необходимость менять систему дымохода.

В компании отмечают, что "Винницагаз" более 65 лет работает с газовыми сетями. Опыт специалистов в сочетании с новейшими технологиями, позволяют выполнять работы любого уровня сложности, а услуга "под ключ" дает долгосрочную гарантию на оборудование от ведущих европейских производителей при условии соблюдения правил пользования и сервисного обслуживания.

"Винницагаз" предоставляет услуги подключения и реконструкции сетей в комплексе с продажей необходимого оборудования и его сервисным обслуживанием. Заказать услугу "Газ под ключ", получить консультацию, подобрать и приобрести необходимое оборудование потребители могут в центрах обслуживания "104.ua Клиентское пространство" или по телефону 0 800 304 104. Ознакомиться со всем ассортиментом товаров можно на сайте https://market.104.ua/ Оборудование сертифицировано, соответствует международным требованиям качества, обеспечит потребителям комфорт, безопасность и надежность при пользовании газом.

В вопросах выбора оборудования вам всегда поможет персональный менеджер "104.ua Клиентского пространства". В свою очередь АО "Винницагаз" осуществит профессиональную установку и обслуживание приборов.

"Региональная Газовая Компания" – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, ориентированные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых занято 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.