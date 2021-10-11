"Укрзализныця" предупредила о задержке поезда во Львов из-за столкновения с комбайном

В понедельник, 11 октября, в 15:12 на железнодорожном переезде на участке Фастов - Житомир произошло ДТП при участии пассажирского поезда №141 Бахмут – Львов и комбайна.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, в результате столкновения поврежден локомотив поезда и 6 вагонов, пассажиры и поездная бригада не пострадали.

По предварительной информации, водитель комбайна проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался пассажирской поезд.

"Пассажиры из вагонов, в которых были разбиты окна, пересаженные на другие места в поезде. На месте работает полиция и из-за следственных действий поезд задерживается более чем 2 часа. Задержек других рейсов пока нет", – сообщили в "Укрзализныце".

В компании уточнили, что комбайнер также отказался от госпитализации.