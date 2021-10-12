Минагрополитики выделило 58 миллионов на дотации владельцам коров

Дотации из госбюджета на содержание коров всех направлений продуктивности за 2021 год получат 457 фермерских и семейных фермерских хозяйств, владеющих не менее пятью животными, всего по данному направлению господдержки выделено 57,7 млн грн.

Соответствующий приказ №265 от 8 октября 2021 года подписало Министерство аграрной политики и продовольствия, передает пресс-служба министерства.

Также сообщается, что в рамках бюджетной программы "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" по направлению "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства" за август 2021 года направлено 146,4 млн грн. Средства получат 925 сельхозтоваропроизводителей, которые приобрели 3 044 единицы техники и оборудования на общую сумму 585,4 млн грн (без НДС).

По состоянию на 8 октября 2021 года остаток бюджетных средств по направлению "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства" составляет 307,6 млн грн.

В рамках бюджетной программы "Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств" по направлению "Специальная бюджетная дотация за содержание коров всех направлений продуктивности, в собственности которого находится от пяти коров, идентифицированных и зарегистрированных в соответствии с законодательством" Минагрополитики утвержден на общую сумму 57,7 млн гривен. Указанную дотацию получат 457 заявителей – фермерских и семейных фермерских хозяйств.

По направлению "Бюджетная субсидия на единицу обрабатываемых угодий – новосозданным фермерским хозяйствам" предусмотрены средства в сумме 60 млн грн. По состоянию на сегодня в Укргосфонд отправлено реестр за август 2021 на сумму около 14 млн грн, субсидию получат около 150 фермерских хозяйств.

В госбюджете на 2021 год предусмотрено 4,5 млрд грн на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей.