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Минагрополитики выделило 58 миллионов на дотации владельцам коров

Минагрополитики выделило 58 миллионов на дотации владельцам коров

Дотации из госбюджета на содержание коров всех направлений продуктивности за 2021 год получат 457 фермерских и семейных фермерских хозяйств, владеющих не менее пятью животными, всего по данному направлению господдержки выделено 57,7 млн грн.

Соответствующий приказ №265 от 8 октября 2021 года подписало Министерство аграрной политики и продовольствия, передает пресс-служба министерства.

Также сообщается, что в рамках бюджетной программы "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" по направлению "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства" за август 2021 года направлено 146,4 млн грн. Средства получат 925 сельхозтоваропроизводителей, которые приобрели 3 044 единицы техники и оборудования на общую сумму 585,4 млн грн (без НДС).

По состоянию на 8 октября 2021 года остаток бюджетных средств по направлению "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства" составляет 307,6 млн грн.

В рамках бюджетной программы "Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств" по направлению "Специальная бюджетная дотация за содержание коров всех направлений продуктивности, в собственности которого находится от пяти коров, идентифицированных и зарегистрированных в соответствии с законодательством" Минагрополитики утвержден  на общую сумму 57,7 млн гривен. Указанную дотацию получат 457 заявителей – фермерских и семейных фермерских хозяйств.

По направлению "Бюджетная субсидия на единицу обрабатываемых угодий – новосозданным фермерским хозяйствам" предусмотрены средства в сумме 60 млн грн. По состоянию на сегодня в Укргосфонд отправлено реестр за август 2021 на сумму около 14 млн грн, субсидию получат около 150 фермерских хозяйств.

В госбюджете на 2021 год предусмотрено 4,5 млрд грн на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей.

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Джерело:  Минагрополитики
дотації (180) корови (18) Мінагрополітики (1369) фермер (229)


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По сравнению с тем, какие дотации выплачивают стаду шкодливых баранов с Грушевского эти 58 миллионов, это какой-то детский лепет.
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12.10.2021 10:04 Відповісти

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