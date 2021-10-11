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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмин запретил перевозки пассажиров между областями без вакцинации или ПЦР-теста

Кабмин запретил перевозки пассажиров между областями без вакцинации или ПЦР-теста

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании в понедельник, 11 октября, внес изменения в постановление №1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно решению Кабмина, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидемической опасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из этих документов:

  • документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы дводозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;
  • международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами дводозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения "Дія";
  • отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующего 72 часа.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

При этом новые правила пока не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам, отмечают в Минздраве.

Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов будет насти перевозчик.

"Новые правила для перевозки пассажиров – вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной болезни чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан. Поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, подтверждающих их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта", – пояснил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Автор: 

авіація (2240) вакцина (889) Кабмін (7760) карантин (2077) МОЗ (1444) Укрзалізниця (4778) авіасполучення (2497) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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Безумие на марше
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11.10.2021 21:06 Відповісти
Відпрацьовують кредит виданий кредит МВФ. Скоро їх примусять закрити виробництва, магазини, школи. Усе буде!
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11.10.2021 22:17 Відповісти
они и сами сейчас закроются с такими ценами на тарифы
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12.10.2021 10:26 Відповісти
идиоты, посмотрим что дальше будет
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12.10.2021 11:01 Відповісти
Рыгов Януковича-Порошенко обратно ждёшь?

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12.10.2021 12:29 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#Text
Что-то не видно изменений за октябрь

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12.10.2021 12:30 Відповісти

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