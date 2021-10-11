Фонд госимущества сменил главу Днепровского электровозостроительного завода

Исполняющим обязанности генерального директора АО "Днепровский электровозостроительный завод" (ДЭВЗ) назначен начальник Днепровской дирекции филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений" (БМЭС) "Укрзализныци" Сергей Верба.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Верба назначен на должность приказом Фонда госимущества Украины от 6 октября, передает Интерфакс-Украина.

Этим же приказом от должности генерального директора ДЭВЗ освобожден Борислав Нетак.

Как сообщалось, Нетак был назначен директором тогда госпредприятия "ДЭВЗ" после победы в конце сентября 2019 года в конкурсном отборе Минэкономики, а до этого, в частности, с мая 2012 года по декабрь 2017 года он возглавлял правление КБ "Днепровское".

Днепровский электровозостроительный завод (ГП "Научно-производственный комплекс "Электровозостроение") специализируется на выпуске магистральных электровозов постоянного и переменного тока, промышленных электровозов для открытых горных разработок полезных ископаемых, а также рудничных контактных электровозов для горнодобывающей и угольной промышленности.

Чистый убыток ДЭВЗ в 2020 году вырос на 18,8% – до 78,5 млн грн, а выручка упала до 4 тыс. грн с 35,6 млн грн годом ранее.

Кабинет министров Украины в сентябре текущего года перевел АО "ДЭВЗ" в перечень объектов большой приватизации из объектов малой приватизации, что означает продажу 100% акций на конкурсе с условиями.

ДЭВЗ в 2018-2019 годах был включен в перечень объектов малой приватизации, однако продажа не состоялась. Правительство в августе 2020 года согласовало ГП "ДЭВЗ" в акционерное общество, и в марте 2021 года были зарегистрированы соответствующие изменения.