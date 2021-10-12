Власти Киева расторгли договоры с перевозчиками по 21 маршруту

Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации расторг с двумя перевозчиками договоры на обслуживание 21 городского маршрута общего пользования.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов, передает пресс-служба городской администрации.

По его словам, город в связи с этим готовится к "определенной бурной реакции" со стороны устраненных перевозчиков.

"На соответствующие маршруты будут направлены компенсаторные силы коммунального "Киевпастранса", а также других перевозчиков. Бесперебойность работы общественного транспорта является приоритетом", – отметил Усов.

По словам чиновника, решение о расторжении договоров на маршрутах, на которых в целом осуществляют перевозки 172 автобуса, было принято 6 октября по итогам проведенного аудита

"Проверка выявила, что на предыдущие конкурсы ради победы в них этими перевозчиками подавались сфальсифицированные данные. В частности, неверно указывались государственные номера и пассажировместимость автобусов, период обновления автобусного парка и информация об экологичности машин. Также на конкурс заявлялись одни автобусы, а документы подкладывались на совсем другие", – рассказал Усов.