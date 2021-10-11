Швейцария купила электрички вдвое дешевле ожидаемой цены "Укрзализныци"

Швейцарская железная дорога провела тендер на приобретение электричек, который с предложением $2,16 млрд выиграл производитель Stadler.

За эти деньги компания поставит 286 поездов Stadler Flirt, это пятивагонные поезда на 262 места первого и второго классов, передают Наші гроші.

Таким образом, стоимость одного поезда для Швейцарии составляет $7,55 млн. Это вдвое дешевле ожидаемой стоимости электропоездов, которые планирует приобрести "Укрзализныця" на объявленном на днях тендере, который будет крупнейшим в истории Украины. "Укрзализныця" планирует приобрести 80 поездов на 250 и 300 посадочных мест. В среднем стоимость одного поезда для Украины ожидается на уровне 396 млн грн, или $15 млн.

При этом швейцарская компания в августе провела в Украине презентацию поездов Stadler Flirt, которые изготавливаются в Беларуси. А "Укрзализныця" пригласила швейцарцев принять участие в тендере.

Член правления "Укрзализныци" Орест Логунов сообщил, что Украина собирается купить электрички такой же длины, то есть также 5-вагонные, но заявил о "недопустимости" сравнения электричек для Швейцарии и Украины по следующим причинам:

в информации о приобретении электропоездов для Швейцарии говорится о сумме договора. В тендерной документации, опубликованной "Укрзализныцей", говорится лишь об ожидаемой стоимости закупки, необходимой для объявления торгов. Реальная стоимость будет установлена по результатам открытого тендера. Ожидаемая стоимость приобретения установлена на основе коммерческих предложений, полученных от отечественных и иностранных производителей техники по методике, определенной приказом МЭРТ от 18 февраля 2018 года №275.

в сообщении о приобретении подвижного состава для железных дорог Швейцарии говорится о пригородных поездах. В заказе "Укрзализныци" из 80 поездов есть 20 поездов для межрегиональных перевозок, которые значительно отличаются по уровню комфортности, так как они предназначены для длительных (5-7 часов) путешествий. Соответственно, имеют разную стоимость.

в тендерной документации "Укрзализныци" ожидаемая стоимость закупки указана с учетом НДС 20% и таможенных платежей, в то время как в Швейцарии уровень НДС 7,7%. Более того, таможенные платежи не используются, поскольку это для них продукция отечественного производства.

для железных дорог Швейцарии закупаются электропоезда с шириной кузова 2880 мм, а в технических заданиях на электропоезда для железных дорог Украины прописана ширина кузова не менее 3400 мм. Это сделано для того, чтобы при одинаковой длине поезда получить большую пассажировместимость и лучшие условия перевозки пассажиров (больше пространства). Соответственно, изготовление поездов требует большего расхода материалов, а также затрат на разработку и испытание конструкции электропоездов.

партия поездов, заказанная железными дорогами Швейцарии, фактически втрое больше, чем запланированный заказ "Укрзализныци". Соответственно, при большей партии заказа производители как правило предоставляют значительные скидки.

В августе Министерство инфраструктуры и "Укрзализныця" подписали со "Штадлером" и Швейцарским агентством по страхованию экспортных рисков SERV меморандум о намерении выделить кредит 500 млн евро на закупку поездов швейцарской фирмы. Но в объявленном тендере "Укрзализныци" нет никаких требований к локализации производства в Украине.

После назначения министром инфраструктуры Александра Кубракова и руководителем "Укрзализныци" Александр Камышина был провозглашен проект City Express, для которого и решили купить новые электрички. 30 поездов предназначено для Киева, еще 30 - для Харькова и Днепра. Еще 20 пойдут для межрегиональных маршрутов.