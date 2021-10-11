Кабмин предложил повысить штрафы за вред окружающей среде в 10 раз

Кабинет министров на закрытом заседании в понедельник, 11 октября, одобрил законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части усиления ответственности в сфере охраны природы и использования природных ресурсов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Отмечается, что большинство статей Кодекса в сфере охраны окружающей среды не менялись с 1997 года и не соответствуют современным реалиям. Кроме того, незначительный размер санкций за нарушение требований природоохранного законодательства не позволяет обеспечить надлежащий уровень защиты окружающей среды.

В связи с этим Минприроды совместно с правоохранительными органами наработали соответствующие изменения: