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Кабмин предложил повысить штрафы за вред окружающей среде в 10 раз

Кабмин предложил повысить штрафы за вред окружающей среде в 10 раз

Кабинет министров на закрытом заседании в понедельник, 11 октября, одобрил законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части усиления ответственности в сфере охраны природы и использования природных ресурсов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Отмечается, что большинство статей Кодекса в сфере охраны окружающей среды не менялись с 1997 года и не соответствуют современным реалиям. Кроме того, незначительный размер санкций за нарушение требований природоохранного законодательства не позволяет обеспечить надлежащий уровень защиты окружающей среды.

В связи с этим Минприроды совместно с правоохранительными органами наработали соответствующие изменения:

  • предлагается в ряде статей увеличить штрафы в 8-10 раз;
  • дополнить Кодекс еще двумя новыми: статья 561 "Уничтожение и повреждение межевых, информационных и охранных знаков, квартальных и участковых столбов, противопожарных и природоохранных аншлагов, шлагбаумов на территориях и объектах природно-заповедного фонда"; статья 18857 "Невыполнение законных требований и предписаний должностных лиц службы государственной охраны природно-заповедного фонда Украины".

Автор: 

Джерело:  Кабмин
природа (30) штраф (1115) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (79)


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