В Украине зафиксировали еще 12 тысяч новых случаев COVID-19

На утро 12 октября в Украине зафиксировали 11 996 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 1 262 ребенка и 227 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 2 274 человека, умерло 352 пациента, выздоровело – 5 419. Кроме того, совершили 93 732 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 502), Львовской (978), Днепропетровской (856)/, Одесской (816) и Запорожской (715) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 562 085 человек, выздоровело – 2 297 899, летальных случаев зафиксировали 59 052. Также провели 13 323 492 теста.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 7 609 049 человек, за прошедшие сутки – 123 230. Полностью иммунизированы 6 198 086 украинцев.

Днем ранее, 11 октября, сообщали о 8 832 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью.