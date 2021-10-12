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Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 833 миллиона

Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 833 миллиона

В течение недели, с 11 по 13 октября, Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продажу активов семи ликвидируемых банков на общую сумму 833,87 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В частности, на сумму 786,49 млн грн выставлены на продажу права требования по выданным банками кредитам, на 11,62 млн грн – недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков. Также ценные бумаги будут торговаться за 34,96 млн грн, а дебиторская задолженность – 800 тыс. грн.

В частности, на продажу выставлены активы:

  • АО "Златобанк" – на 769,5 млн грн;
  • АО "Родовид Банк" – 34,96 млн грн;
  • АО АКБ "Аркада" – на 16,27 млн грн;
  • АО "Мисто Банк" – на 6,76 млн грн;
  • ПАО "АКБ "Капитал" – на 4,71 млн грн.
  • АО "КБ "Земельный капитал" – на 1,55 млн грн;
  • АО "КБ "Союз" – 120 тыс. грн.

Напомним, неделей ранее на продажу выставлялись активы восьми банков на сумму 11,58 млрд грн.

Автор: 

Джерело:  Фонд гарантирования
аукціон (1341) банки (6971) Фонд гарантування вкладів (1451)


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