Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 833 миллиона

В течение недели, с 11 по 13 октября, Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продажу активов семи ликвидируемых банков на общую сумму 833,87 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В частности, на сумму 786,49 млн грн выставлены на продажу права требования по выданным банками кредитам, на 11,62 млн грн – недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков. Также ценные бумаги будут торговаться за 34,96 млн грн, а дебиторская задолженность – 800 тыс. грн.

В частности, на продажу выставлены активы:

АО "Златобанк" – на 769,5 млн грн;

АО "Родовид Банк" – 34,96 млн грн;

АО АКБ "Аркада" – на 16,27 млн грн;

АО "Мисто Банк" – на 6,76 млн грн;

ПАО "АКБ "Капитал" – на 4,71 млн грн.

АО "КБ "Земельный капитал" – на 1,55 млн грн;

АО "КБ "Союз" – 120 тыс. грн.

Напомним, неделей ранее на продажу выставлялись активы восьми банков на сумму 11,58 млрд грн.